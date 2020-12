È il Foggia dei miracoli: il blitz vale il terzo posto

FOGGIA - Natale al terzo posto. Eleven Sports e Sky proiettano il film prodotto e girato dal Foggia. Regia di Marchionni. Nel cast Fumagalli, Gavazzi e il resto della banda guidata dall’allenatore romano.

Show dei rossoneri a Pagani. Quattro gol, quarta vittoria consecutiva. Sesto risultato utile di seguito. Una sola sconfitta nelle ultime 11 gare.

Alle spalle di Ternana e Bari, piombano anche i «Satanelli» nel mucchio selvaggio con Avellino, Teramo, Catanzaro e Catania. Cinque club che sgomitano per la terza piazza. Appena due mesi fa i rossoneri erano penultimi. Una scalata incredibile.

In Campania la sfrontata matricola dauna incarta altri 3 punti di platino e avanza spedita verso il traguardo della permanenza.

Doppietta di D’Andrea nella prima frazione. Nella ripresa i timbri di Curcio e Rocca. Prestazione tra le migliori della stagione per la qualità del calcio proposto. Ritmo, cambi di gioco, corsa, pressing, palleggio, rapidi scambi sulla trequarti, contropiede micidiali.

Al «Torre» Marchionni si affida al consueto 3-5-1-1. L’unica variazione rispetto alle precedenti uscite riguarda la cabina di regia: Raggio Garibaldi sostituisce lo squalificato Salvi. D’Andrea approfitta subito di uno svarione della difesa campana e fredda i padroni di casa con un destro secco, poi raddoppia sfruttando un delizioso assist di Curcio. Prima dell’intervallo Schiavino accorcia, libero di calciare in area sugli sviluppi di una punizione a spiovere di Scarpa. Nel secondo tempo tap-in di Curcio (al nono gol) e poi testa di Rocca per l’1-4. La Paganese affonda (terza sconfitta interna di seguito). Foggia bello e possibile: concreto, maturo, padrone del gioco. Fiducia e autostima in crescita. Alla ripresa, a gennaio, test in casa con la Juve Stabia e ultima d’andata a Catania. Intanto, l’anno del centenario si chiude col botto.