Covid in Puglia, costante numero contagi (+917) in 24h ma cresce percentuale sui tamponi (33%): 20 i decessi. Lopalco: «Meno contagi con scuole chiuse»

BARI - Aumenta, nelle ultime 24 ore, il numero dei nuovi positivi a fronte di un numero ridotto di tamponi effettuati. Infatti, oggi il bollettino della Regione sul Covid registra 917 casi (+2 rispetto a ieri) su 2.758 tamponi analizzati (33%) rispetto ai circa 10mila di ieri.

I nuovi casi positivi sono così distribuiti: 323 in provincia di Bari, 190 in provincia di Brindisi, 35 nella provincia BAT, 236 in provincia di Foggia, 97 in provincia di Lecce, 33 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e riattribuiti. (La Asl Bat – lab “Dimiccoli”) non ha comunicato i dati relativi alle ultime 24 ore per problemi tecnici).

Purtroppo anche oggi sono stati registrati 20 decessi: 7 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce,7 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

L'assessore regionale alla Sanità, Pierluigi Lopalco, intanto, parla di misure su Facebook fa riferimento alle misure cosiddette «non farmacologiche» che, secondo lui, sono più efficaci per ridurre la diffusione del virus.

Con i dati odierni, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 67.174. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 855.898 test. 17.325 sono i pazienti guariti, 48.070 sono i casi attualmente positivi.