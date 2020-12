Scuola, in Puglia prorogata ordinanza su didattica a distanza

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha firmato una nuova ordinanza sulle scuole per la prosecuzione della didattica a distanza.

Per le scuole pugliesi, quindi, non ci saranno cambiamenti. Le attività didattiche proseguiranno come avvenuto sinora: le istituzioni scolastiche del ciclo primario elementari e medie devono garantire non solo le attività didattiche in presenza ma anche in DID, didattica digitale integrata, per tutti gli alunni le cui famiglie la richiedano espressamente.

(foto Tony Vece)