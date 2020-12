Vaccino per il Covid 19, Emiliano: «Governo non dia libertà alle Regioni per acquisto dosi»

BARI - «Abbiamo l’impressione che lo Stato ci metterà a disposizione un certo numero di vaccini per ogni casa produttrice e poi lascerà le Regioni libere di acquistare quote supplementari. Io non sarei d’accordo con una cosa del genere»: lo ha detto il governatore Michele Emiliano intervenendo a Newsroom Italia su Rainews24.