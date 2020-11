Coronavirus, parte consegna a domicilio ossigeno in Puglia

Da oggi i medici di medicina generale e i pediatri pugliesi potranno prescrivere l’ossigeno-terapia liquida domiciliare, normalmente prerogativa riservata ai medici specialisti. E’ infatti attiva la disposizione per la deroga che vale solo per i pazienti affetti da Covid-19 curati a domicilio, prevista fino al 31 gennaio 2021. Gli assistiti potranno contare sul servizio di «Home care» a domicilio con fornitura di bombole di ossigeno liquido, boccagli, erogatori, sondini, umidificatori, con assistenza nelle 24 ore da parte di personale qualificato, messo a disposizione dalle ditte aggiudicatarie per l’installazione delle bombole; è compresa la regolazione dei flussi, la formazione dei pazienti e la manutenzione. La prescrizione avverrà su ricetta «rossa» cartacea e il medico indicherà il numero telefonico (numero verde) dell’azienda da contattare per avviare il servizio. La ditta, entro 12 ore dalla chiamata (festivi compresi), dovrà consegnare i prodotti e installarli, ritirando la ricetta.