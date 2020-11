Bari, il nuovo arcivescovo mons. Satriano arriva il 25 gennaio

BARI - Il nuovo arcivescovo di Bari, mons. Giuseppe Satriano, nominato da papa Francesco il 29 ottobre scorso, è annunciato in arrivo per il 25 gennaio 2021. «S.E. Mons. Francesco Cacucci, Amministratore Apostolico di Bari-Bitonto - recita una nota dell’Arcidiocesi - insieme al Clero diocesano, ai Religiosi e alle Religiose e ai Fedeli tutti, annuncia con gioia l’ingresso del nuovo Pastore dell’Arcidiocesi, S.E. Mons. Giuseppe Satriano, che avverrà il 25 gennaio prossimo, Festa della Conversione di S. Paolo. La solenne Concelebrazione Eucaristica si terrà nel pomeriggio in Cattedrale. Ulteriori dettagli saranno comunicati a tempo debito».