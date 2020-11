Covid Puglia, un'ecatombe: 52 morti in 24 ore (21 nel Foggiano). Cala il rapporto dei contagi: 1.567 casi su circa 10mila tamponi

Mai così tanti morti in Puglia. I 52 decessi registrati nel bollettino di oggi evidenziano una situazione che non è certo favorevole e che segue i 40 morti registrati ieri: quasi 100 vittime in due giorni. Un dato, quello dei deceduti, associato ai nuovi casi che sono 1.567 sia pure su circa 10mila tamponi (9.770 per l'esattezza) facendo scendere la percentuale positivi/test al 15% rispetto al 25% registrato ieri.

Dei nuovi 1.567 casi positivi, 537 si registrano in provincia di Bari, 162 in provincia di Brindisi, 199 nella provincia BAT, 407 in provincia di Foggia, 109 in provincia di Lecce, 142 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota.

I 52 decessi -- che fanno lievitare il conto delle vittime a 1.272 - invece sono così distribuiti: 13 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 21 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 9 in provincia di Taranto.

Invariato il numero dei ricoveri che è fermo ai dati di ieri: 1.690 persone ospedalizzate, di cui 191 in terapia intensiva ben oltre il tetto massimo di occupazione del 30% previsto dall'Iss. Balzo in avanti dei dimessi/guariti che in un giorno vedono +535 casi raggiungendo quota 11.823. Sono 32.959 sono i casi attualmente positivi, di cui il 95% è in isolamento domiciliare.