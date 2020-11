Coronavirus Puglia, Lopalco: «Dopo vaccino le ondate di contagi saranno gestibili»

BARI - «Quando questo coronavirus diventerà nostro compagno di viaggio, diciamo così, ci dovremo convivere come facciamo oggi con tanti altri virus e ogni anno, quando arriverà la sua stagione, avremo un’ondata che non avrà nulla a che vedere con l’ondata attuale». Lo ha detto il professore Pierluigi Lopalco a Pomeriggio 5, spiegando come il Covid-19 è ormai un virus endemico ma, quando ci sarà un vaccino efficace, diventerà gestibile come la normale influenza stagionale.