Coronavirus Basilicata, Regione in zona arancione: l'ordinanza di Bardi

POTENZA - «Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi» del coronavirus, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha emanato una nuova ordinanza che conferma le disposizioni nazionali. Dallo scorso 11 novembre, la Basilicata è in zona arancione.

In particolare, con l’ordinanza viene confermata la sospensione delle attività di ristorazione e catering, «ad eccezione - è spiegato in un comunicato diffuso dall’ufficio stampa della Giunta - di mense e catering, e consentendo la consegna a domicilio di cibo e bevande, senza limiti di orario, e l’asporto fino alle 22».

Nell’ordinanza, inoltre, viene ribadito «il divieto di uscita ed entrata dalla Basilicata e il divieto di spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze».

Con il provvedimento di Bardi, vengono consentite «le attività di cura di fondi rustici di proprietà, piccoli poderi, orti, vigneti ovvero la coltivazione di terreni ad uso agricolo. Consentita anche l’attività diretta alla produzione per autoconsumo, quali per esempio quella legata alla raccolta delle olive e alla produzione di olio».