Puglia, spesa a domicilio per Coldiretti aumentata del 90%

Dall’inizio dell’emergenza Covid c'è stato un «balzo record in Puglia della spesa a domicilio con un aumento del 90% delle consegne nelle case soprattutto di chi, come gli anziani, ha maggiore difficoltà ad affrontare le file dei supermercati». E’ quanto emerge da una analisi di Coldiretti Puglia sull'andamento della spesa a domicilio, garantita dalla rete di Campagna Amica da quando è iniziata l’emergenza Coronavirus.

«E' stato registrato un aumento delle consegne a domicilio effettuate direttamente dalla rete delle aziende agricole, della pesca e degli agriturismi di Campagna Amica in tutta la Puglia che garantiscono alle famiglie prodotti locali, a chilometri zero e a miglio zero, nel rispetto della stagionalità», spiega Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia.

L’approvvigionamento alimentare - sottolinea la Coldiretti - è assicurato in Puglia grazie al lavoro di oltre 100mila aziende agricole e stalle, più di 5mila imprese di lavorazione alimentare e una capillare rete di distribuzione tra negozi, supermercati, discount e mercati contadini di Campagna Amica, nonostante le preoccupazioni per la sicurezza, i vincoli, le difficoltà economiche e gli ostacoli oggettivi all’operatività, dalla ridotta disponibilità di manodopera.

Un impegno quotidiano senza sosta - prosegue l’associazione di agricoltori - che deve fare i conti con la chiusura forzata di bar, trattorie, ristoranti, pizzerie e agriturismi con una perdita di fatturato nel solo mese di novembre di oltre 400 milioni di euro e un effetto a valanga sull'agroalimentare con il valore dei mancati acquisti in cibi e bevande per la preparazione dei menu.

Proprio per aiutare a combattere la nuova crisi alimentare con oltre 200mila poveri che hanno bisogno di cibo in Puglia, evidenzia Coldiretti, gli agricoltori di Campagna Amica portano avanti l’iniziativa 'Spesa sospesa del contadino a domiciliò: i cittadini che ricevono la spesa a casa possono decidere di donare un pacco alimentare alle famiglie più bisognose.