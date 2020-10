Xylella in Puglia, nuovi focolai nella Piana degli Ulivi Monumentali: 14 alberi infetti

BARI - La Piana degli ulivi monumentali, patrimonio dell’umanità, è sotto assedio della Xylella. L’ultimo aggiornamento del monitoraggio segnala - riporta il sito Infoxylella - 14 nuovi ulivi infetti, 13 dei quali nella Piana (1 a Monopoli, 4 a Fasano e 8 a Ostuni), tutti individuati in nuovi e diversi focolai, mentre il quattordicesimo è a Ceglie Messapica, al confine con Martina Franca.

«L'osservazione della mappa sul portale regionale Emergenza Xylella - riporta Infoxylella - desta oggettiva preoccupazione: Monopoli ricorda la situazione dello scorso anno di Fasano, che invece adesso appare simile ad Ostuni nel 2019. In quest’ultimo comune si rileva oggi un’impennata quasi esponenziale nel numero di nuovi focolai, esattamente come è avvenuto l’anno scorso a Carovigno, territorio ormai non più sottoposto a monitoraggio.