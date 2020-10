Puglia, curva stabile: 295 nuovi casi e tre morti nel Foggiano. Ma nuovo balzo di ricoveri: 36 in 24 ore. Rapporto tra guariti e nuovi contagi: 1 a 10.

Casi pressocchè stabili sia pure con il doppio dei tamponi rispetto a ieri ma in linea con il trend delle giornate precedenti. Ma con un balzo in avanti dei ricoveri che, dopo i 49 casi in 24 ore di qualche giorno fa, oggi registrano un ulteriore aumento di 35. In aumento, a un ritmo di un paio al giorno, i pazienti in Terapia intensiva che attualmente sono 40. Mentre i guariti (25) viaggiano a un ritmo più lento con un rapporto di 1 a 10 con gli attualmente positivi.

E' questa la fotografia del bollettino Covid diffuso dalla Regione che registra 295 casi in Puglia (contro i 321 di ieri e i 301 del giorno precedente) a fronte di 5.827 test, il doppio di quelli eseguiti ieri, giornata in cui i tamponi erano stati 2mila in meno rispetto ai giorni scorsi.

I 295 nuovi casi risultano così distribuiti: 113 in provincia di Bari, 9 in provincia di Brindisi, 31 nella provincia BAT, 91 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 46 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato attribuito e riclassificato.

Sono 5.730 sono i casi attualmente positivi, praticamente 267 in più rispetto a ieri. Il dato dei positivi, ricordiamo, è al netto di morti e guariti. Questi ultimi si attestano intorno al 10% dei nuovi positivi segno che la forbice rischia di allargarsi; cioè, si ammala più gente di quella che guarisce e questo a lungo andare potrebbe mettere in difficoltà il sistema sanitario. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 25 guariti in più rispetto alle 24 ore precedenti portando il numero totale a 5.629.

I ricoveri, dopo il picco dei 49 casi di qualche giorno fa, registrano oggi un nuovo balzo in avanti: dai 435 censiti ieri si è passati ai 471 di oggi, di cui una quarantina in terapia intensiva. Allo stato sarebbe stata superata la capienza del 50% dei posti disponibili per il Covid.

La Regione comunque, da qualche giorno, ha a disposizione del sistema dell’emergenza Covid duecento posti letto individuati nelle strutture del “Miulli” di Acquaviva delle Fonti (Ba) e di “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo (Fg). I due ospedali garantiranno cento letti ciascuno.

Sono stati registrati 3 decessi in provincia di Foggia che portano a 642 il numero totale delle vittime sinora registrate nella nostra regione.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 12.001 così suddivisi: 5060 nella Provincia di Bari; 1122 nella Provincia di Bat; 907 nella Provincia di Brindisi; 2850 nella Provincia di Foggia; 964 nella Provincia di Lecce; 1003 nella Provincia di Taranto; 89 attribuiti a residenti fuori regione; 6 provincia di residenza non nota. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 497.031 test.