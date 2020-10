Coronavirus, a Bari multe a 7 persone senza mascherina. A Capurso blitz a festa di 18 anni con 56 persone: locale chiuso per un giorno

I carabinieri di Bari hanno controllato complessivamente un'ottantina di persone nelle strade del centro, nelle ultime ore, e hanno sanzionato 7 sorpresi senza mascherina. Ispezionati anche una decina di esercizi commerciali per verificare il rispetto della normativa anti-Covid. Inoltre a Capurso (Ba) i militari sono intervenuti in una sala ricevimenti dove era in corso una festa di 18 anni con 56 presenti. Al proprietario del locale è stato contestata la violazione delle misure per la prevenzione della diffusione del coronavirus ed è stata disposta la chiusura dell'attività per un giorno.