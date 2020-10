Coronavirus, a Toritto contagi record: un positivo ogni 100 abitanti

Da otto a ottantuno positivi in pochi giorni. Un matrimonio, una festa di laurea, un funerale e diverse feste in casa sarebbero alle origini della diffusione del virus. Il focolaio di Toritto si diffonde per via familiare, a quanto pare. La possibilità di un piccolo lockdown si profila sul paese premurgiano. «Servono strutture e personale perché con le nostre forze non ce la possiamo fare - è il drammatico appello del sindaco Pasquale Regina -. Chiedo una mano a tutti i livelli. La situazione è fuori controllo».

A favorire la diffusione dei diversi cluster una serie di feste, eventi, riunioni e assembramenti familiari che, in poco tempo, hanno portato alla formazione di un focolaio che ha seminato nuovi casi anche nei centri confinanti. «In una comunità così piccola ci si conosce tutti, per ragioni familiari e di amicizia è facile entrare in contatto», racconta un residente.

Sotto accusa finisce anche la comunicazione istituzionale del numero dei positivi da parte delle autorità preposte. Si comincia con i 21 casi di contagio ufficiali di venerdì 16 mentre, per il Bollettino epidemiologico della Regione, Toritto figurava già tra i comuni con un numero di contagi superiore ai 51 casi. Numeri superati poi, oltremisura, dai referenti della Asl che confermavano il preoccupante dato di oltre 80 contagi in una popolazione di poco più di 8mila abitanti. Con il report ufficiale di domenica, poi, che ridimensionava tutto fermamdosi a 59 casi accertati.

Tre le persone ricoverate. Numeri ballerini cui vanno aggiunti i risultati dei tamponi di quei cittadini che, presi dalla psicosi del virus, si sono diretti in piena autonomia verso i laboratori di analisi privati della provincia. «I casi sono in aumento - assicura il sindaco -, i numeri mi vengono dichiarati direttamente dai cittadini risultati positivi e diversi contatti stretti non sono stati ancora raggiunti, sono tanti i potenziali positivi ancora in giro», tuona Regina. Per questo ha attivato il Coc, il Centro operativo comunale in forma permanente per il monitoraggio continuo della situazione.

Allo studio provvedimenti drastici per contingentare gli spostamenti in paese come la dichiarazione di «zona rossa» insieme alla possibilità di istituire un piccolo lockdown.

«Non è facile prendere un provvedimento che limiti la circolazione dei cittadini - prosegue il sindaco -, per questo faccio appello al loro senso di responsabilità, li invito a uscire di casa solo quando è necessario». Incalza la comandante della Polizia locale, Miriana Carparelli: «I controlli saranno serrati – assicura -, pressanti e quotidiani perché non possiamo più permetterci superficialità. Vigileremo come non mai sul corretto utilizzo della mascherina, delle distanze, sulla conformità ai protocolli per attività commerciali ed esercizi di ristorazione. Tolleranza zero sugli assembramenti».

Tanti i problemi conseguenti. A cominciare dalla gestione della raccolta differenziata contaminata, proveniente dai nuclei familiari con positivi, per cui la Tecnoservice, la società appaltatrice, ha attivato un secondo canale di raccolta. Dall’altro lato, le quotidiane esigenze di approvvigionamento di spesa e farmaci per le persone e le famiglie chiuse in casa per la quarantena, assistite dai volontari Emervol del gruppo della Protezione civile.

Il sindaco, intanto, ha disposto la chiusura della Materna «San Girolamo» dapprima per i giorni 15 e 16 scorsi, poi dal 19 al 23 ottobre per consentire l’opportuna sanificazione degli ambienti, necessaria per la positività di alcuni operatori scolastici e, poi, per la positività di alcuni alunni.