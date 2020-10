Allerta meteo nel Salento e Tarantino: temporali per le prossime 11 ore

Allerta arancione per temporali nelle zone del Salento e dei Bacini del Lato e del Lenne (nel Tarantino), dalle ore 13 di oggi per le prossime 11 ore. Lo comunica la Protezione civile regionale che ha diffuso l’allerta poiché nelle zone in questione vi è rischio idrogeologico e idrologico.

Sul resto della Puglia vi è allerta gialla per gli stessi fenomeni.