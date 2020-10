Maxi ricorso per l'assunzione di 250 vigili del fuoco: tra loro una decina di pugliesi

BARI - Ancora ombre sulla selezione avvenuta per l'assunzione di 250 vigili del fuoco. Tra i ricorrenti anche una decina di pugliesi. Dopo la decisione della I Sezione Bis del TAR Lazio, Roma, con la Sentenza n. 9372 e n.3188 del 16/07/2019 e deò 19/05/2020, che ha accolto nel merito il ricorso proposto avverso la graduatoria della prova preselettiva del concorso volto per 250 pompieri, riconoscendo le ragioni di 57 candidati illegittimamente esclusi dalla procedura, spuntano altri problemi.

Cinquantatré candidati, tra cui una decina di pugliesi, hanno partecipato alla preselettiva superandola. Tuttavia nella presentazione della documentazione d'accesso al concorso questi candidati, dotati tutti di un diploma da perito programmatore, dopo specifica richiesta, non hanno potuto presentare il titolo perché ritenuto dalla commissione esaminatrice non valutabile ai fini della selezione. Fidandosi della risposta fornita dagli uffici competenti, i partecipanti al concorso hanno perso la possibilità di guadagnare dei punti nella graduatoria. Per la precisione 8 punti che avrebbero fatto la differenza per la corsa all'assegnazione del posto.

Alla luce della sentenza pronunciata dal TAR, queste 53 persone adesso si sono rivolte a un legale per fare luce sulla questione chiedendo formalmente in un esposto di riconoscere l'errore e riconvocare la commissione. «Nell'ambito di un tale contesto - denuncia l'Avv. Antonio Zimbardi - non è pensabile che una Pubblica Amministrazione, istituzionalmente animata dallo spirito dell'interesse pubblico, ometta di riconoscere il proprio errore, così come accertato sia dal TAR che dal Consiglio di Stato, ignorando la legittima richiesta dei ragazzi di riconvocare la Commissione». «L'ingiustizia - prosegue l'Avvocato - è profonda, sol che si consideri che non è neppure pensabile che l'Amministrazione, dapprima ingeneri nei ragazzi il legittimo affidamento circa la non valutabilità del loro diploma e poi si celi dietro l'assoluto silenzio, così discriminandoli per la seconda volta; ragazzi che non ambiscono ad altro che vestire la divisa di vigile del fuoco quanto prima coronando il loro sogno avendone tutti i requisiti, ivi compreso il diploma».