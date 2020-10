Puglia, ministra Bellanova: «Con Pentassuglia risolleviamo l'agricoltura»

«Donato Pentassuglia è il neo assessore all’agricoltura della Regione Puglia. A Donato vanno i miei auguri di buon lavoro, conoscendolo so che metterà tutto il suo impegno nelle sfide importanti che abbiamo di fronte. Sono sicura che collaborazione e qualità caratterizzeranno il suo lavoro. E nel ministero troverà una alleata per riportare l'agricoltura pugliese al posto che merita». Lo scrive la ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova, su Facebook.