Pioggia e vento forte in Puglia, scatta nuova allerta meteo

BARI - La perturbazione che ha investito l'Europa centro-meridionale continuerà a colpire l’Italia nelle prossime ore con piogge e temporali su tutto il centrosud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che estende quella diffusa ieri e che prevede a partire dalla serata di oggi precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, sulla Sardegna, in estensione dalle prime ore di domani a Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Sempre domani sono attesi inoltre venti di burrasca su Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia.

In considerazione dei fenomeni previsti, il Dipartimento ha anche valutato un’allerta arancione su sei regioni: Calabria occidentale, settori meridionali del Lazio, settori settentrionali della Puglia e su alcuni settori di Basilicata, Campania e Sardegna.

In particolare per la Puglia la Protezione civile ha diramato un’allerta arancione dalle ore 20:00 di sabato 26 settembre e nelle successive 48 ore per rischio vento su tutta la regione. Inoltre, dalle ore 8:00 di domenica 27 e per le successive 12 ore anche per rischio idrogeologico e temporali: un’allerta arancione sul nord della Puglia e gialla su tutto il resto della regione. Per 48 ore si tratta, precisa il bollettino, di «venti di burrasca o burrasca forte dai quadranti meridionali, in rotazione dai quadranti occidentali dal pomeriggio. Mareggiate lungo le coste esposte su tutta la Puglia. Dalle 08.00 del 27.09.2020 e per le successive 12 ore precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento»