Lieve aumento in Puglia dei contagi da Covid e dimezzati, rispetto ai giorni scorsi, il numero dei tamponi effettiati. Infatti, su 1.895 test processati, sono stati registrati 81 casi positivi: 37 in provincia di Bari, 14 in provincia BAT, 25 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Purtroppo è stato segnalato anche un un decesso in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 376.960 test. 4306 sono i pazienti guariti. 2189 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.075, così suddivisi:

2.746 nella Provincia di Bari;

580 nella Provincia di Bat;

758 nella Provincia di Brindisi;

1.682 nella Provincia di Foggia;

759 nella Provincia di Lecce;

496 nella Provincia di Taranto;

53 attribuiti a residenti fuori regione;

1 provincia di residenza non nota.

Sotto osservazione soprattutto in queste ore due focolai, uno dei quali all’interno della Rsa «Oasi Santa Fara» di Bari. «Ospita 39 pazienti e 28 operatori - spiega il Dg Asl Bari, Antonio Sanguedolce -: i soggetti risultati positivi, 20 ospiti e 6 operatori, sono tutti in isolamento e sono per la maggior parte asintomatici e paucisintomatici. Proseguono in queste ore le procedure di contenimento dei contagi all’interno della struttura».

L'altro focolaio che preoccupa è quello all'interno della Rsa di viale Ofanto di Foggia. «Le nuove positività registrate in data odierna nella Rssa di Foggia sono 20 - dice il Dg della Asl Foggia, Vito Piazzolla -. Si tratta di 16 ospiti e 4 operatori. Per 2 ospiti si è reso necessario il ricovero ospedaliero. Tutte le operazioni di messa in sicurezza della struttura sono seguite dal dipartimento di prevenzione».