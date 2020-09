Regionali Puglia, Boschi a Taranto: «Votare è importante, rischi bassa affluenza»

TARANTO - «Sono ore importanti intanto per convincere le persone ad andarci a votare perchè molti saranno preoccupati dal Covid, dalle file che si dovranno fare e non avranno tanta voglia di andare al seggio soprattutto se sarà una bella giornata. Eppure dobbiamo far capire non solo che si può votare in condizioni di sicurezza ma che è importante votare e conviene perdere 5 minuti in più al seggio domenica piuttosto che perdere i prossimi cinque anni di questa regione».

Lo ha detto la parlamentare di Italia Viva Maria Elena Boschi a Taranto, partecipando, con il ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova, a una iniziativa elettorale del candidato alla presidenza della Regione Puglia Ivan Scalfarotto.

«E' fondamentale andare a votare - ha aggiunto - anche perchè è inutile continuare a lamentarsi delle cose che non ci piacciono, che non funzionano in questa regione, se poi non usiamo il primo e più importante strumento che abbiamo a disposizione per provare a cambiare le cose, che è quello di votare per le persone giuste. Per scegliere il cambiamento - ha aggiunto - è giusto scegliere Ivan Scalfarotto di Italia Viva domenica e lunedì ed è importante cercare di convincere il più persone possibile».

Il voto «è segreto - ha osservato Boschi - e nell’urna non ci sono nè Emiliano nè Fitto con la telecamera. Non vi controllano, non capisco questa paura di esporsi ma mi sembra che siamo per fortuna in un territorio libero e in una bella democrazia. A noi piace andare sempre un pò controvento. Questo ci ha caratterizzato fin dall’inizio della nostra esperienza politica».

MINISTRA BELLANOVA: «ASSUNZIONI SANITA', EMILIANO SI VERGOGNI» - «Michele Emiliano deve vergognarsi semplicemente per essersi seduto al tavolo con persone che lavoravano da decenni nella pubblica amministrazione in modo precario e sono andati finalmente a firmare un contratto e a ottenere la stabilizzazione che grazie alle leggi che sono state fatte a livello nazionale. La dovevano avere molto prima e ciò è stato fatto a una settimana dal voto».

Lo ha detto a Taranto, partecipando a una iniziativa elettorale del candidato alla presidenza della Regione Puglia Ivan Scalfarotto, il ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova. Il riferimento è alla firma dei contratti di stabilizzazione di 200 precari della Sanitaservice, avvenuta qualche giorno fa a Taranto alla presenza del governatore Emiliano.

«Ci sono ancora tante persone - ha aggiunto Bellanova - che non conoscono la stabilizzazione perchè, anzichè mettere le competenze e le professionalità, si sono messi gli amici, si sono messi i trombati della politica che venivano dagli altri schieramenti perchè così si pensava di allargare il proprio consenso elettorale. E’ evidente che quello che non vogliamo fare è una gestione del governo della regione opaca». Bellanova ha osservato che anche se potesse tornare indietro, rifarebbe quello che ha «fatto allo stesso modo. Metterei - ha concluso - la mia passione, il mio impegno a disposizione per sostenere la candidatura di Ivan Scalfarotto e per fare le liste così come le abbiamo fatte, di persone non solo presentabili ma di persone competenti, di persone capaci, di persone che vogliono tanto bene a questo territorio, alla Puglia e ai pugliesi. Noi vogliamo fare la differenza tra il buon governo, tra il governo trasparente e chi dice non le cose in modo populista, di chi dice in quattro stanze, con platee diverse e con richieste diverse, a tutti sì».