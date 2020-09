Xylella, appello regione Puglia: «Associazioni ci aiutino in espianti»

Il dipartimento Agricoltura della Regione Puglia ha incontrato i rappresentanti degli agricoltori, del sistema cooperativo e del mondo dei liberi professionisti per illustrare in maniera più completa il funzionamento del recente avviso pubblico che finanzia il reimpianto degli olivi danneggiati da Xylella. "Ai rappresentanti agricoli - spiega la Regione in una nota - sono stati chiariti tutti gli aspetti più importanti con particolare riferimento alle modalità di presentazione della domanda tramite il portale Agea e al ruolo delle organizzazioni di produttori e delle cooperative responsabili delle domande collettive. In merito agli organismi associativi, si è avuto modo di precisare che l’avviso pubblicato non comprende tali soggetti quali destinatari del beneficio». Alle associazioni di categoria, la Regione ha chiesto «di accogliere la grande sfida, non priva di insidie - si legge -, di organizzare il più possibile i lavori di espianto e reimpianto nel frammentato sistema produttivo salentino». Durante l’incontro, sono state anche individuate delle piccole modifiche da apportare all’avviso pubblico.