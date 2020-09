Berlusconi parla dopo il ricovero: «La svolta in Puglia darà la spinta per ripartire»

Presidente Silvio Berlusconi, il professor Zangrillo ha comunicato l’altro ieri che lei ha ben superato anche lo scoglio del Covid. Qual è il suo stato d’animo e cosa si sente di dire dopo questa esperienza, forse la più insidiosa della sua vita, come lei stesso ha lasciato intendere?

«Il mio stato d’animo è sempre stato di fiducia, nell’aiuto di Dio e nella professionalità dei medici. Però è stata una prova molto dura, anche più dura di quanto avessi immaginato. Da mesi lanciavo appelli a non abbassare la guardia, a non sottovalutare i rischi di questa subdola e terrificante malattia. Solo vivendola in prima persona e nella propria famiglia si comprende veramente cosa significa. Per questo mi sento ancora più vicino a tutti coloro che ne hanno sofferto, alle famiglie dei malati, a chi ha perduto una persona cara. Al tempo stesso sono profondamente grato per le straordinarie manifestazioni d’affetto che ho ricevuto da tantissime persone, amici ma anche tanti sconosciuti, sostenitori e avversari politici».

Tra pochi si vota per le regionali. Quale risultato prevede? E in ogni caso ci saranno contraccolpi per il governo centrale?

«Non faccio mai pronostici elettorali, ma posso dire che il mio obbiettivo rimane quello della vittoria del centro-destra in tutte le Regioni al voto e nella maggior parte dei Comuni. Questo dimostrerà ancora una volta che la nostra coalizione rappresenta la maggioranza effettiva degli italiani. Ciò porterebbe un governo e una maggioranza che avessero davvero a cuore il futuro del paese a trarne le conseguenze...

