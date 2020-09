«Chi era colui che gestiva come capo in testa la lotta alla Xylella prima del gennaio 2016, quando scaduto il commissariamento le funzioni sono passate alla Regione Puglia? E da quel momento abbiamo fatto sul serio con reimpianti e tagli degli alberi infetti. Sapete chi c'era prima? Spiegatelo a Scalfarotto, era Matteo Renzi che indovinate chi aveva nominato? Il commissario Silletti.

Lo stesso Matteo Renzi che tra qualche giorno verrà qui a Bari a cercare di farci perdere le elezioni con la Xylella. E il responsabile di quella battaglia era lui». Lo ha dichiarato Michele Emiliano, candidato alla presidenza della Regione Puglia per il centrosinistra, durante la presentazione a Bari dei candidati al Consiglio regionale della circoscrizione barese.

A Matteo Renzi «quello che dovevo dirgli, gliel'ho già detto diverso tempo fa. Abbiamo fatto le primarie e scelto il candidato ci dispiace che non siano insieme a noi in questa battaglia difficile perché noi non vogliamo tornare indietro, non vogliamo tornare a 20 anni fa. Io me lo ricordo cosa era 20 anni fa questa regione».

Così il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha risposto, a margine dell’evento organizzato insieme a Michele Emiliano per presentare i candidati del centrosinistra al Consiglio regionale, a chi gli chiedeva cosa direbbe a Renzi che sabato prossimo sarà a Bari per sostenere la candidatura di Ivan Scalfarotto alle prossime Regionali in Puglia.

Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Lorenzo Cesa, sabato prossimo, saliranno sullo stesso palco, a Bari, per sostenere la candidatura di Raffaele Fitto alla presidenza della Regione Puglia. In questa campagna elettorale è la prima volta che i leader del centrodestra si ritrovano insieme.

L’appuntamento è alle 19 al molo San Nicola per un comizio unitario a poco più di una settimana dal voto del 20 e 21 settembre. Sarà anche la prima volta che Fitto e Salvini si «incontreranno» in un appuntamento elettorale pubblico: sino ad oggi Salvini aveva partecipato solo a comizi organizzati dalla Lega, senza la presenza del candidato presidente.