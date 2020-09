Gero Grassi eletto presidente degli ex parlamentari Puglia

BARI - L’Associazione ex parlamentari Puglia ha eletto l’onorevole Gero Grassi nuovo presidente regionale. E' detto in una nota in cui si precisa che Grassi succede al senatore Angelo Rossi, all’onorevole Natale Pisicchio e all’onorevole Enzo Sorice.

Designato anche il coordinamento che è composto dai senatori Francesco Divella, Marida Dentamaro, Angelo Rossi e dagli onorevoli Franco Borgia, Salvatore Capone, Graziano Ciocia, Ludovico Vico, Colomba Mongiello, Enzo Sorice.

L’organismo associa ex parlamentari delle Camere e delle Assemblee elettive europee di ogni forza politica, è articolato in delegazioni regionali ed ha l’obiettivo, tra l’altro, di contribuire alla conoscenza delle Istituzioni repubblicane.

La riunione dell’Associazione è stata ospitata nel Consiglio regionale della Puglia il cui presidente Mario Loizzo ha auspicato «la sempre più stretta collaborazione dell’Assemblea legislativa pugliese con le Associazioni dei parlamentari e dei consiglieri, a difesa della sacralità della Costituzione, di tutti i suoi principi e per diffondere la storia e la funzione del Parlamento, favorire il contatto con i cittadini e affermare la continuità della partecipazione politica».

Terlizzese, giornalista e scrittore, Grassi è stato a Montecitorio dall’aprile 2006 al marzo 2018, impegnato nella Commissione Affari sociali per tre legislature. Vicepresidente del gruppo Pd della Camera nella XVII, ha fatto parte della Commissione di Vigilanza sui servizi radiotelevisivi ed è stato proponente e componente della Commissione bicamerale d’inchiesta Moro 2. Dopo l’esperienza parlamentare, è rientrato in servizio nel Consiglio regionale e coordina i progetti della comunicazione istituzionale sulla figura, le opere e il sacrificio di Aldo Moro, rivolti a studenti, docenti, Università, Comuni, biblioteche e Associazioni pugliesi.