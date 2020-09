Covid 19 in Puglia, record di tamponi: in un solo giorno quasi 5mila

BARI - Oggi in Puglia, complessivamente, sono stati processati 4.956 tamponi dai 23 laboratori pubblici e privati che compongono la rete regionale. E’ il numero più alto dall’inizio dell’emergenza Coronavirus: solamente il Policlinico di Bari ne ha analizzati 862, segue il Di Venere di Bari con 777 test, e il laboratorio di Microbiologia dell’Asl di Brindisi con 393 tamponi. Nel bollettino diramato oggi dalla Regione Puglia il numero di test riportato è di 4.283 perché tiene conto dei tamponi processati sino alle 11 di questa mattina e non riporta quelli successivi. La Regione Puglia ha, quindi, potenziato la sua capacità di eseguire i tamponi rispetto alla prima fase della pandemia Coronavirus, quando non si andava oltre i 3mila test. E quando entrerà a pieno regime il nuovo laboratorio Covid del Policlinico barese sarà possibile processare oltre 10mila tamponi al giorno.