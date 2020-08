Coronavirus Puglia, 15 casi su 52 sono rientrati dalla Sardegna: massima allerta. Tra i positivi anche Elvira Savino

BARI - Dei 52 contagi di Coronavirus registrati oggi in Puglia, 15 riguardano persone rientrate dopo un periodo di vacanza in Sardegna. Dopo Malta, Grecia, Spagna e Croazia, sembra essere questo il nuovo «fronte» epidemiologico. Nel dettaglio, i positivi sono due residenti in provincia di Bari tornati dall’isola due giorni fa; poi c'è una famiglia di 5 persone che abita nella Bat; altri 5 casi sono stati rilevati in provincia di Taranto, uno del Foggiano e due nel Leccese. Per tutti sono in corso le indagini epidemiologiche da parte dei dipartimenti di Prevenzione per ricostruire i contatti avuti dai soggetti contagiati, i mezzi utilizzati per rientrare in Puglia e i luoghi frequentati. A Taranto, il dipartimento di prevenzione ha aumentato la presenza di medici e specialisti sul territorio al fine di prevenire in tempi rapidi eventuali aumenti di casi o focolai, annuncia il direttore generale Stefano Rossi.

Al momento, però, è in provincia di Bari la situazione più delicata, anche oggi quasi la metà dei contagi in Puglia sono stati rilevati nel Barese, per la precisione sono 20 i casi di cui per 10 è stato necessario il ricovero negli ospedali.

DEPUTATA SAVINO POSITIVA: L'ANNUNCIO SUI SOCIAL - La deputata di Forza Italia Elvira Savino, originaria di Castellana Grotte, ha annunciato tramite i suoi social di essere risultata positiva al Covid al ritorno dalla vacanza in Sardegna: "Cari amici, purtroppo anche io, dopo aver trascorso alcuni giorni di vacanza in Sardegna, sono risultata positiva al Covid-19". Lo annuncia su Facebook la deputata pugliese di Forza Italia, Elvira Savino. La parlamentare rassicura: "Il mio stato di salute e' complessivamente soddisfacente e sono evidentemente in isolamento". Poi aggiunge: "Quello che mi pesa di più è non poter stare vicino a mio figlio".