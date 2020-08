La ministra Bonetti ringrazia Scalfarotto per impegno preso con donne pugliesi

ROMA - «Grazie Ivan Scalfarotto per il tuo impegno per le donne pugliesi. Nuova forza ai diritti, nuovo protagonismo, nuovo ruolo nell’imprenditoria. Sono e saranno le donne il motore della rinascita, la Puglia del futuro».

Lo scrive in tweet la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti riferendosi al fatto che il candidato di Italia Viva alla Presidenza della Regione Puglia ha sottoscritto il «patto delle donne per la Puglia» proposto dagli Stati Generali delle Donne per il lavoro e le imprese delle donne. La ministra ha allegato la foto del candidato, ripreso da un tweet pubblicato oggi da Isa Maggi degli Stati Generali delle Donne. (ANSA).