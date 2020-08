Regionali 2020, Conca (Cittadini pugliesi): «Diamo una svolta a questa regione»

BARI - «Vogliamo dare una impronta e una svolta a questa regione che, nei cinque anni appena passati, ne è uscita disastrata».

Così, questa mattina a Bari, Mario Conca ha presentato la sua candidatura alla presidenza della Regione Puglia nel comitato elettorale inaugurato per l’occasione. Conca, attuale consigliere regionale nel Gruppo Misto ed ex M5S, ha ricordato anche la sua esperienza con i pentastellati: «Sono stato decapitato dal M5S insieme a tanti altri sostenitori - ha spiegato - e rimasto a un bivio dovevo scegliere se continuare ad ascoltare i cittadini pugliesi o mischiarmi nel sistema composto da centrodestra e centrosinistra. Io però non sono alla ricerca spasmodica della poltrona, ma anzi la metto a disposizione della Puglia intera».

«Da parte mia - ha assicurato - ci sarà, come sempre, impegno, coerenza e coraggio per eliminare definitivamente la logica baricentrica portata avanti fin qui dal Pd, guardando con concreta attenzione alle esigenze di tutti i cittadini e di tutto il territorio pugliese, dal Gargano al Salento». Conca sarà sostenuto dalla lista «Cittadini Pugliesi».

«Il Movimento che presentiamo in questa campagna elettorale - ha aggiunto - si compone di cittadini. Sono nomi sconosciuti al grande pubblico e non sono presenti candidati seriali con enormi budget da mettere a disposizione, non abbiamo né stakeholders né grandi finanziatori. Ma proprio per questo ci presentiamo ai pugliesi per i pugliesi». «Noi - ha concluso - abbiamo sulla carta i numeri per vincere perché se votasse la metà dei cittadini che nelle scorse elezioni hanno scelto di non votare, sono sicuro che potremmo essere i più suffragati».