Regionali 2020, il Pd Puglia conferma: Elena Gentile candidata a Bari e Lecce

BARI - Il Pd Puglia ha deciso di candidare alle Regionali l’ex europarlamentare Elena Gentile sia come capolista a Bari che nel collegio di Lecce. Gentile non ha trovato un posto in lista nel collegio di Foggia, ma dopo aver lamentato di «essere stata scaricata dal Pd foggiano» è partita una petizione su facebook per convincere il Partito democratico a non rinunciare alla sua esperienza. Così, il Pd Puglia ha deciso di candidarla a Bari e Lecce.

«E' una risorsa fondamentale del centrosinistra pugliese - dice il segretario regionale del Pd, Marco Lacarra - il suo percorso politico, istituzionale e di governo, l’instancabile lavoro e impegno al servizio della sua Regione e dell’intero Mezzogiorno, la ferma e generosa disponibilità a mettere a disposizione della nostra comunità il suo patrimonio politico/culturale e la grande esperienza di questi anni», sono "gli elementi che spingono il Pd Puglia a non rinunciare al suo 'valore aggiuntò e, quindi, a volerla con forza in squadra per le elezioni di settembre».