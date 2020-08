Regionali 2020, Laricchia (M5S): «Ricevo pressioni per ritiro»

BARI - «In Puglia c'è chi dice no, non tradiremo i pugliesi. In Puglia c'è chi dice no al rischio di trasformare il Movimento 5 Stelle in un vecchio partito tradizionale»: lo scrive in un post su Facebook Antonella Laricchia, candidata del M5S alla presidenza della Regione Puglia, ribadendo il «no» alle alleanze con altri partiti e, in particolare, con il centrosinistra guidato dal governatore Michele Emiliano.

«State tranquilli - dice - in Puglia siamo un muro invalicabile, portavoce, cittadini, attivisti e candidati. Ci stanno provando, ancora ieri ho ricevuto pressioni pesanti, prima mi offrono di essere sistemata a vita o poltrone comode, poi minacciano di estromettermi comunque, in qualche modo. Ma chiaramente non hanno compreso che in Puglia c'è un popolo in marcia, che spazzerà via, loro e i loro tentativi di accordicchi, che stanno tentando di portare avanti anche con Roma, ricevendo continui no come risposta. Io invece vi invito ancora una volta a un «patto di resistenza», al voto utile per Laricchia».