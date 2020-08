Regionali Puglia 2020, il Pd scommette sulle candidature rosa

Bari - La scommessa “rosa” del Pd. Dopo l’impegno a inserire con la formula eccezionale del decreto legge la doppia preferenza di genere nella legge elettorale regionale, i dem proveranno ad accrescere il numero delle donne in Consiglio regionale. Come? Preparando delle liste provinciali nelle quali le candidate giocheranno un ruolo non da «comparse».

Il listino del Pd della provincia di Bari sarà molto competitivo per due innesti giunti nelle ultime ore.

Il primo: l’ex eurodeputato Elena Gentile - esclusa dalla direzione provinciale di Foggia dalla lista della Capitanata - sarà capolista, con l’obiettivo di coagulare un elettorato di sinistra d’opinione insieme alle associazioni femministe e al terzo settore. Il secondo: costituirà il ticket con l’assessore uscente ai Trasporti Gianni Giannini l’imprenditrice Simonetta Lorusso, presidente dello storico sodalizio sportivo del capoluogo regionale, il Circolo della Vela di Bari, nonché ex assessore della giunta di Emiliano-sindaco. Gli altri candidati democratici di punta formeranno coppie molto competitive: il consigliere regionale uscente Anita Maurodinoia (promotrice della lista civica Sud al centro) gareggerà insieme al consigliere politico del governatore, Domenico De Santis (sostenuto anche da un pezzo di mondo sindacale); l’ex vicecapo di gabinetto del sindaco Antonio Decaro, Francesco Paolicelli (ora in Cassa Depositi e prestiti), andrà in combinata con Lucia Parchitelli, vicesindaco a Mola di Bari (area Lacarra); il presidente del consiglio regionale Mario Loizzo andrà insieme al presidente del Consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti, Francesca Pietroforte.

Elena Gentile sarà presente anche nella lista dem della provincia di Lecce dove in pole ci sono l’assessore uscente Loredana Capone, il consigliere regionale uscente Sergio Blasi e il sindaco di Racale Donato Metallo. Blasi farà il ticket con Anna Maria Capodieci, assessore di Trepuzzi. In campo anche un candidata espressione del senatore Dario Stefano, promotore del mondo civico de La Puglia in più: è Anna Rita Perrone, assessore San Donato. Presente anche la dem Francesca Stendardo. Nessuna intesa con candidati uomini, per ora, è stata sottoscritta da Giulia Puglia, candidata nella lista «Emiliano sindaco di Puglia», ed espressione del movimento di destra «Andare Oltre», guidato dal sindaco di Nardò Pippi Mellone.

In provincia di Foggia corre per un risultato di rilievo anche Teresa Cicolella, consigliere comunale di Cerignola (proposta dalla sezione della città di Di Vittorio e ratificata dalla direzione provinciale foggiana determinando di fatto l’esclusione della Gentile). Nella Bat, dove era stata capolista nel 2015, ci sarà Debora Cilento, già assessore a Trani, insieme a Anna Amorosini (docente di Margherita di Savoia). Nel Brindisino il Pd schiera Antonella Tateo, vicesindaco di Carovigno, e Marialuce Rollo assessore a Cellino. Nel Tarantino in lizza la dirigente del Pd di Manduria Maria Grazia Cascarano.

Anche il professor Pier Luigi Lopalco, candidato a Bari nella lista civica emilianista Con ha formato un tandem: con la dirigente regionale Gianna Elisa Berlingerio.