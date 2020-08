Regionali 2020, Loizzo annuncia: «Mi ricandido al Consiglio»

BARI - «Mi candido al Consiglio regionale, non possiamo disperdere quanto di buono fatto nel corso degli ultimi anni». Lo sottolinea il presidente del Consiglio regionale, Mario Loizzo, attraverso la propria pagina facebook. Loizzo è nella lista del Pd, circoscrizione di Bari. "Abbiamo il dovere - prosegue - di metterci in gioco per sostenere il buongoverno che ha trasformato la Puglia in un brand: dobbiamo continuare sul solco tracciato, superando gli errori e mettendo da parte ritardi e incomprensioni. Ho iniziato il mio impegno nel sindacato, poi nelle istituzioni (dall’assessorato ai trasporti alla presidenza del Consiglio regionale) svolgendo il mio ruolo con impegno e concretezza, guardando sempre ai più deboli e prestando grande attenzione ai bisogni dei territori che compongono la nostra splendida regione. La sfida che ci attende è ancora più difficile: sarà necessario profondere tutta l’esperienza l’impegno per riconfermare il successo del centrosinistra guidato da Michele Emiliano con il campo largo di forze che si riconoscono nel suo programma e lo sostengono e scongiurare il ritorno delle destre populiste e sovraniste».