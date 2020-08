Fase 3, Laricchia (M5s) contro Emiliano: «È grave che la Regione apra una fabbrica di Dpi»

BARI - «E' molto grave quello che ha fatto la Regione Puglia andando a fare concorrenza alle imprese tessili con l’apertura della fabbrica pubblica di produzione di Dispositivi di protezione individuali (Dpi)». Lo ha detto la consigliera pentastellata Antonella Laricchia, candidata del M5S alla presidenza della Regione Puglia, nel corso di una conferenza stampa a Bari per illustrare lo studio commissionato dal MoVimento sugli impatti del Covid sull'economia locale. La settimana scorsa la Regione Puglia ha inaugurato la prima fabbrica pubblica in Italia per produrre mascherine, tute, guanti di protezione da distribuire al personale sanitario. Per Laricchia la «Regione si è sostituita alle imprese facendo concorrenza e togliendo una opportunità che, invece, andava agevolata».

SOSTEGNO A ALBERGHI E RISTORANTI N PUGLIA - «Bisogna dare massima priorità» nel sostegno alla ripresa economica e produttiva della Puglia «ad alberghi, ristoranti, attività culturali e sportive» perché "sono le più colpite». Lo ha sostenuto Antonella Laricchia, candidata del M5S alla presidenza della Regione Puglia, nel corso della conferenza stampa svolta a Bari per illustrare lo studio commissionato dal M5S Puglia sugli impatti del Covid sull'economia regionale. «Poi - ha aggiunto - ci sono anche l'industria manifatturiera e il commercio che vanno sostenuti in questa fase di ripresa». «Adesso - ha spiegato - va fronteggiata la mancanza di liquidità, perché dal nostro studio emerge che molte aziende pugliesi hanno problemi operativi. Bisogna supportare l’organizzazione e la partecipazione alle fiere, che si possono digitalizzare e innovare. Le imprese vanno aiutate anche nel cambiamento dei loro processi, dei loro schemi, dei loro spazi e, in alcuni casi, anche della loro produzione». "Infine - ha concluso - occorre digitalizzare la pubblica amministrazione: per ottenere una registrazione di proprietà qui a Bari trascorrono mediamente 26 giorni, a Roma 16; per un permesso a costruire in Puglia l’attesa media è di 270 giorni, a Milano 105 giorni».