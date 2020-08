Regionali 2020, Scalfarotto (Iv): «Nella mia Giunta ci sarà parità uomo-donna»

BARI - «Saranno tre le liste a mio sostegno, il primo provvedimento che farò sarà la nomina di tutti gli assessori in ogni settore, non penso di fare tutto io come hanno fatto altri». Lo ha annunciato Ivan Scalfarotto, candidato di Italia Viva, Azione e +Europa alla presidenza della Regione Puglia, presentando questa mattina a Bari il programma.

«Gli assessori - ha proseguito - saranno pari numero tra uomini e donne e saranno molto capaci, sicuramente più bravi del presidente perché il presidente deve essere come un maestro di orchestra: non deve suonare nessuno strumento, deve far in modo che la musica dei suoi assessori sia armonica».