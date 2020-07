Puglia, «Aiutare commercianti fiere e sagre»: richiesta Consiglio regionale a premier Conte

BARI - Prendere in considerazione con urgenza le problematiche dei commercianti ambulanti che partecipano a fiere e sagre e le cui attività sono ferme a causa delle misure contro la pandemia: è la richiesta rivolta dal presidente del Consiglio regionale della Puglia, Mario Loizzo, a nome dell’intera Assemblea, al premier Giuseppe Conte e ai ministri dell’economia e dello sviluppo Gualtieri e Patuanelli.

In una nota inviata a Palazzo Chigi e ai dicasteri, Loizzo mette in evidenza «la drammatica situazione economica e sociale degli operatori, segnalata dai rappresentanti della categoria in ripetute iniziative e incontri».

Dall’avvio delle «giustificate" misure di distanziamento sociale, ricorda, sono state cancellate fiere, sagre locali e feste patronali. «Mentre diversi sindaci - scrive Loizzo - hanno già autorizzato la riapertura di mercati cittadini, non è dato a tutt'oggi conoscere quando e con quali modalità potranno riprendere nelle varie regioni le manifestazioni fieristiche minori e le feste di paese». Il presidente Loizzo rivolge, quindi, al Governo e ai Ministeri la richiesta «di un interessamento quanto mai urgente, nei modi e nelle forme che saranno ritenute necessarie».