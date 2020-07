Puglia, aiuti alle imprese con microprestiti: 9mila domande presentate

BARI - Sono 9.368 le domande presentante dalle imprese per accedere al bando del Microprestito della Regione Puglia, per un importo complessivo di 202.645.284,63 euro di agevolazioni.

Lo annuncia l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Mino Borraccino. Il bando Microprestito è stato pensato per aiutare le imprese in difficoltà dopo l'emergenza Coronavirus.

«A un mese dall’avvio delle misure regionali per contrastare la crisi economica che ha colpito tutto il sistema produttivo, registriamo grande adesione da parte delle imprese pugliesi», commenta Borraccino. Delle oltre 9mila domande, 3.190 sono in fase istruttoria con i seguenti esiti: 1.330 domande sono ammissibili, per 1.266 di esse sono state effettuate le determine di concessione delle agevolazioni per 29 milioni.

«Anche per la misura del Titolo II capo 3 e capo 6 circolante i volumi diventano importanti e attestano l’interesse delle imprese e degli istituti di credito. Attualmente, infatti, sono state presentate complessivamente 205 istanze complete di delibera ed erogazione del mutuo, per complessivi 140 milioni di euro di nuova liquidità. Queste istanze assorbono sovvenzioni da parte della Regione Puglia per circa 40,7 milioni di euro rispetto alla dotazione di 200 milioni di euro», conclude Borraccino.