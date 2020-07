Sequestrati 20 kg di cocaina vicino Latina: arrestati anche 2 fasanesi

FASANO - Due fasanesi sono stati arrestati dai militari della Guardia di Finanza a Sezze, in provincia di Latina, nell’ambito di un’operazione che ha portato al sequestro di oltre venti chili di cocaina. I militari delle Fiamme gialle hanno arrestato Antonio Susca, 35 anni, e Luca Colaninno, 28 anni, entrambi di Fasano. In tutto sono sei le persone ammanettate dagli investigatori della GdF, che sono intervenuti mentre in un piazzale sito nella zona bassa di Sezze erano in corso le operazioni di scarico di merci da un camion che trasportava frutta.

Non si hanno molti particolari sull’operazione, che è stata condotta in territorio di Latina dalla Guardia di Finanza di Roma. Una delle ipotesi è che i venti e passa chili di cocaina fossero nascosti tra la frutta. Anche se, ovviamente, in proposito gli investigatori delle Fiamme gialle non dicono niente, non è da escludere che i finanzieri stessero «seguendo» una o più delle persone che erano presenti al trasbordo della frutta e della droga e sono intervenuti quando hanno avuto la certezza che sul camion ci fosse un ingente quantitativo di «bianca».

I due fasanesi sono accusati, in concorso con le altre quattro persone arrestate, tutte laziali, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti con l’aggravante dell’ingente quantitativo. Ieri avrebbero dovuto comparire dinanzi al giudice delle indagini preliminari per la convalida del provvedimento restrittivo adottato nei loro confronti dai finanzieri.

Quello su cui, al momento, non si sa niente è se il carico di cocaina fosse partito dalla Puglia con destinazione l’agro pontino o, invece, dovesse arrivare a Fasano partendo da Sezze. Di certo c’è che il valore della cocaina che è stata sequestrata è, all’ingrosso, di almeno 500mila euro. Per i trafficanti di droga, dunque, si tratta di una mazzata di notevole portata.