Maltempo, in arrivo vento forte e rischio temporali: allerta gialla in Puglia

BARI - Arriva il maltempo in Puglia: vento di maestrale e rischio di temporali, così il gran caldo degli ultimi giorni sembra avere le ore contate. A dirlo sono le previsioni per le prossime ore, con la Protezione civile regionale che ha emesso, a partire dalle otto di domani e per le successive 12 ore, un'allerta 'gialla' per rischio temporali.

In particolare, dalla tarda mattinata di domani, sabato 4 luglio, sono previste "precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, in graduale esaurimento. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento". L'avviso di condizioni meteorologiche avverse riguarda tutta la regione, ad eccezione del Salento.