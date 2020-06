Lecce, addio a Nicola Quarta, presidente della Regione dal 1978 al 1983

BARI - L’ex deputato della Dc ed ex presidente della Regione Puglia, Nicola «Ninì» Quarta, è morto oggi all’età di 93 anni. Leccese di Campi Salentina, Quarta guidò la Regione dal 1978 al 1983 e successivamente fu parlamentare.

«Sono profondamente addolorata per la morte di Ninì Quarta», ha detto l’ex ministro Adriana Poli Bortone. «Con Quarta - ha aggiunto - la Regione attraversò una fase di interventi costruttivi e di attenzione al territorio perché lui, come tanti di noi, amava la sua terra e sapeva dialogare con le altre forze politiche saggiamente perché all’epoca l'appartenenza era di valori e non di convenienza. Ninì ha avuto la forza di chiudere il lungo capitolo della politica esercitando con discrezione una sorta di diritto all’oblio che - conclude Poli Bortone - non lo sottrae tuttavia al ricordo che di lui abbiamo: un ricordo sincero, ricco di stima e apprezzamento».