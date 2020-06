Fase 3 in Puglia, la proposta di Longo: «Sedute di laurea nella sede del Consiglio regionale»

BARI - «E' necessario ritornare al più presto alle sessioni di laurea in presenza, dal momento che si tratta di uno degli eventi fondamentali nella vita dei nostri ragazzi per solennità e importanza. Per questo, in mancanza - al momento - di spazi adeguati che permettano il rispetto delle norme di distanziamento sociale, chiederò al presidente del Consiglio regionale, Mario Loizzo, di mettere a disposizione gli spazi aperti e chiusi già individuati nella sede della Regione Puglia». E’ la proposta del vicepresidente del Consiglio regionale, Peppino Longo. «Tutto è stato messo in discussione e purtroppo bloccato dalla pandemia di Covid-19 - prosegue - che ha così duramente colpito la nostra società nei mesi scorsi e che ora appare contenuta, a patto di continuare a rispettare elementari norme di igiene sanitaria. Finora le sedute di laurea si sono svolte con freddi incontri telematici, cui si sono aggiunti i problemi della mancanza dei supporti tecnologici e di adeguata connessione».