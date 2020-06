Fase 3 in Puglia, in arrivo oltre 8 milioni per le imprese

BARI - Altri 8 milioni e 900mila euro dalla Regione Puglia per aiuti alle imprese turistiche e per interventi di supporto alla nascita e consolidamento di nuove aziende». Così il vicepresidente del Consiglio regionale, Peppino Longo, sottolinea l’importanza «in questo momento storico» per l’economia pugliese del provvedimento della giunta regionale che con una variazione di bilancio ha reperito ulteriori risorse finanziarie. «Ma anche - afferma Longo - per sostenere la competitività dell’offerta tra le mete turistiche, in una stagione in cui la concorrenza interna può fare la differenza». «Così - prosegue Longo - la Regione ha raccolto il grido di allarme degli operatori che soprattutto in Puglia, anche a causa di una stagione turistica incerta a causa della pandemia, rischiano di pagare un prezzo altissimo». «Ricordo - conclude - che parliamo di un settore che è fondamentale non solo dal punto di vista sociale, ma anche economico e che avverte l’esigenza concreta di avviare una riprogrammazione nel medio periodo».