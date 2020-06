Coronavirus in Basilicata, nuovo caso positivo dopo 12 giorni a contagio zero

POTENZA - Dopo 12 giorni con zero contagi, oggi in Basilicata si registra un nuovo caso di coronavirus. Lo ha reso noto la task force regionale. Si tratta di una donna rientrata dall’Egitto e ora ricoverata (l'unica in regione) nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Madonna delle Grazie.

Ieri sono stati analizzati 465 tamponi, 464 negativi e uno positivo. Il numero degli attualmente positivo è quindi salito da undici a 12.

Ai 12 positivi vanno aggiunti nel complesso 27 persone decedute (9 di Potenza, 2 di paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 359 guariti; 1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm; 2 pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove si trovano in isolamento domiciliare; 3 pazienti, uno residente a Torino e due in Comuni della Lombardia, tutti in isolamento domiciliare in Basilicata; 2 pazienti, conteggiati in Lombardia e in Veneto perché lì diagnosticati e dichiarati guariti in seguito a doppio tampone negativo, risultati positivi al tampone di rientro e attualmente in isolamento in Basilicata.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in Basilicata, sono stati analizzati 33.185 tamponi, di cui 32.767 risultati negativi.