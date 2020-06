Gazzetta, presidente Odg: partita cruciale giornalismo, atteso intervento Martella

«Sulla Gazzetta del Mezzogiorno si gioca una partita che è cruciale per la sopravvivenza della carta stampata, perché se territori come la Puglia e la Basilicata perdono una voce storica così importante, significa che c'è un declino e che la carta stampata diventa inesorabilmente un dinosauro, e invece è un bene culturale da preservare e noi dobbiamo fare questa battaglia con le unghie e con i denti». Lo ha detto il presidente dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Verna, intervenendo da Bari sulla vicenda della Gazzetta del Mezzogiorno in occasione della riunione dell’esecutivo nazionale del Consiglio dell’Odg.

«Questa - ha aggiunto - è una partita importantissima per il giornalismo italiano, ecco perché abbiamo voluto fare l'esecutivo nazionale partendo da Bari». Il presidente del Cnog si è detto «accanto alla comunità redazionale e alla comunità dei lettori: entrambe - ha rilevato - non possono permettersi di perdere questa grande voce del Mezzogiorno che è la Gazzetta».

Verna ha evidenziato che sono stati fatti «tutti i passi possibili per stimolare chi di dovere ad intervenire. Abbiamo anche sollecitato il governo a partecipare attraverso una telefonata nel corso del nostro esecutivo». «Il sottosegretario all’Editoria, Andrea Martella - ha sottolineato il presidente dell’Odg - mi ha fatto sapere che interverrà nei prossimi giorni in questa vicenda, ma che non lo avrebbe fatto oggi per una questione di rispetto alla magistratura, perché la parola in questo momento è ai giudici».

Domani, infatti, si terrà dinanzi al Tribunale fallimentare l'udienza per discutere l’istanza di fallimento e di esercizio provvisorio, fatta dalla Procura di Bari nei confronti della società Edisud Spa, editrice della Gazzetta del Mezzogiorno.