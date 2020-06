«Gazzetta, il marchio deve essere tutelato». Domani udienza fallimentare

La meritevole iniziativa del Presidente dell’Accademia Pugliese delle Scienze Prof. Scandale, nel sollecitare un’ampia partecipazione delle istituzioni culturali a salvaguardia dell’Archivio e della Testata della Gazzetta del Mezzogiorno , come suggerita dalla Dott.ssa Annalisa Rossi , sta riscuotendo ampi consensi nella nostra città, come da recente documento della Sezione di Bari di Italia Nostra, sempre fortemente impegnata nella tutela del patrimonio storico artistico e naturale del territorio. La Gazzetta del Mezzogiorno, nata all’inizio del Novecento, come Corriere di Puglia, fu consolidata negli anni venti da Raffaele Gorjux (1885-1943), personalità storica del giornalismo pugliese, che è stato la viva testimonianza degli avvenimenti italiani durante il regime fascista e gli anni di guerra.

I nomi di Raffaele e Wanda Gorjux ricorrono frequentemente nelle cronache cittadine degli anni trenta per lì loro impegno culturale , soprattutto nel sociale , nell’arte e nella lirica. Il circolo della Stampa di cui “ Don Raffaele fu Presidente fu il luogo di incontri per tutti. Gorjux fu tra i soci fondatori del Rotary club di Bari nel 1933 .Alla sua morte , nel riportare la ferale notizia, la Gazzetta scriveva. “, Bari gli deve la sua rinascita , l’affermazione al suo diritto all’espansione, perché di Bari Egli è stato il potenziatore fedelissimo per oltre trenta anni. “ Con lo stesso spirito dinamico del Direttore Raffaele Gorjux, i suoi successori hanno continuato, attraverso i quotidiani articoli di stampa , ad affrontare i problemi del Mezzogiorno , una questione difficile ancora aperta. Ecco perché è fortemente doloroso il momento attuale di una inarrestabile crisi editoriale ,da scongiurare con immediati e concreti interventi . La prestigiosa Accademia dei Georgofili, antica istituzione dedita al progresso dell’agricoltura, si associa alla iniziativa della Soprintendenza Archivistica Dott.ssa Annalisa Rossi, auspicando che la Gazzetta del Mezzogiorno continui ad essere il nostro prestigioso quotidiano, l’ importante protagonista storico degli avvenimenti, particolarmente complessi in questo nuovo millennio.

DOMANI UDIENZA FALLIMENTARE - Parallelamente alle ipotesi di tutela del marchio, si dipana la vicenda giudiziaria della Edisud e della controllata Mediterranea, rispettivamente società editrice e proprietaria della testata: domani mattina udienza al Tribunale fallimentare sulla richiesta di fallimento chiesta per entrambe dalla Procura