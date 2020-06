Coronavirus in Puglia, 4 nuovi contagi (su 2378 test )e un altro decesso Lopalco: «In autunno tamponi a casi sospetti»

Un solo decesso in provincia di Foggia e quattro nuovi contagi oggi in Puglia su 2.378 tamponi processati, 3 in provincia di Foggia e uno nel Barese.

Attualmente risultano essere positivi 758 pugliesi, quelli ricoverati sono 113, le vittime del Covid-19 sono 522. I pugliesi in isolamento domiciliare sono 642, i pazienti guariti sono 3.231.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 129.898 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.511, così divisi:

1.489 nella Provincia di Bari

380 nella Provincia di Bat

653 nella Provincia di Brindisi

1.161 nella Provincia di Foggia;

519 nella Provincia di Lecce;

281 nella Provincia di Taranto;

28 attribuiti a residenti fuori regione

IN AUTUNNO TAMPONI A CASI SOSPETTI - Attualmente, «la rete di laboratori è sufficiente» per garantire un numero sufficiente di tamponi e "fare ricerca attiva» di «eventuali nuovi contagi» attraverso il contact tracing.

Lo ha assicurato Pierluigi Lopalco, epidemiologo a capo della task-force pugliese per l’emergenza coronavirus, durante una intervista su RadioNorba. Però, per la gestione dell’epidemia di coronavirus in autunno, in vista di una ipotetica seconda ondata di contagi, Lopalco ha spiegato che la Puglia «si sta attrezzando per ampliare la sua capacità diagnostica». «Faremo tamponi a tutti i casi sospetti, anche a quelli che potrebbero essere semplice influenza o simil influenza», ha spiegato l'epidemiologo.

MASCHERINE A MEDICI E PEDIATRI - La Regione Puglia, attraverso i dipartimenti farmaceutici delle Asl, per la «fase 3" dell’emergenza coronavirus, ha messo a disposizione di pediatri e medici del territorio per l’attività ambulatoriale 5mila visiere protettive, 250mila mascherine chirurgiche, 250mila mascherine KN95/FFP2 e 25mila camici.

«I quantitativi - si legge nella circolare della Regione Puglia - verranno modulati sulla base della numerosità dei professionisti e proporzionalmente distribuiti sui singoli territori di competenza. A tanto si aggiungeranno eventuali ulteriori dotazioni qualitative e quantitative da determinarsi nella competente sede concertativa, come previsto dalle vigenti disposizioni».

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/gallery/photonews/1229454/bari-arrivate-dalla-cina-100mila-tute-protettive-per-operatori-sanitari.html?fbclid=IwAR0NgCXM2QyhYhGd8E54B03Y9oG_yQAwAlDPOYIgPVk466vIe02FrqTBHUI