Fase 2, «EasyJet» riattiva tutti i voli da Bari e Brindisi

BARI - La compagnia aerea EasyJet torna a collegare gli aeroporti di Bari e Brindisi con la quasi totalità delle destinazioni gia programmate per l’estate 2020. In particolare, le rotte ripristinate sono: da Bari per Londra (dal primo Agosto), per Nantes (dal 3 agosto), per Venezia (dal 2 luglio); da Brindisi per Basilea (primo luglio), per Milano (primo luglio), Parigi (22 luglio) e Venezia (2 luglio).

Questi voli si aggiungono a quelli già annunciati la settimana scorsa da Bari per Milano (dal 16 giugno) e da Brindisi per Ginevra (dal 16 giugno).

«Siamo felici che in pochi giorni EasyJet abbia deciso di ripristinare gran parte del proprio network per la stagione estiva 2020 - da Bari e Brindisi - ha dichiarato Tiziano Onesti, presidente di Aeroporti di Puglia - è questa una notizia di assoluto valore sia per la nostra organizzazione, che tanto si è impegnata per ricostruire in tempi rapidi condizioni di normalità operative, che per la nostra regione. La ripartenza dei voli, infatti, è fondamentale per rimettere in moto l'industria del turismo pugliese. Rinnoviamo, infine, l’invito ai passeggeri di tornare a volare con fiducia e responsabilità - ha concluso il presidente Onesti - adottando tutte le misure e i protocolli necessari atti a garantire la massima sicurezza di quanti, operatori e persone, formano la variegata comunità aeropor