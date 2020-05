Coronavirus in Puglia, 7 nuovi casi nel Barese e 1 fuori Regione.Nessun decesso

Infondono ottimismo gli ultimi dati sul contagio da Covid-19 resi noti dalla Regione Puglia sulla base delle informazioni fornite dal direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Infatti, su 2.177 test sono risultati positivi 8 casi, così suddivisi: 7 nella Provincia di Bari e 1 riguardante un residente fuori regione.

Nelle ultime 24h non è stato registrato alcun decesso: il numero complessivo dei morti, quindi, resta a quota 500. I guariti, invece, oggi sono stati 69, per un totale complessivo di 2.768. In questo modo, prosegue il calo degli attuali positivi che ora sono 1.222 (61 in meno rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 116.765 tamponi. Sono 2.768 i pazienti guariti.