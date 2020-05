Bari calcio, Simeri: «Non vogliamo favori, ma solo giocare»

BARI - «Speriamo di raggiungere il nostro obiettivo sul campo. Non vogliamo favori. Ci siamo meritati questa possibilità, per la grande annata, per la Società e per la piazza. Pretendiamo rispetto": l’attaccante del Bari Simone Simeri, intervenendo su TeleBari, torna a chiedere di tornare presto in campo per finire il campionato di Serie C. Il club biancorosso auspica che l’epilogo con la quarta promozione in B passi attraverso i play-off. "È stato un periodo difficile, duro - ha aggiunto il bomber -. Io vivo di pane e pallone. Stiamo aspettando tutti una data. Le incognite saranno tante, ne siamo consapevoli, ma siamo pronti ad affrontarle». I calciatori del Bari proseguono gli allenamenti individuali in attesa che ci siano i protocolli per la ripresa degli allenamenti di gruppo nello stadio San Nicola.