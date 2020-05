Fase 2, si sblocca anche la Puglia. Ok per negozi e pubblici esercizi: «Rispettate le misure di sicurezza»

«Domani la Puglia riparte in sicurezza. Vi prego quindi, ora più che mai, di mantenere alta l'attenzione. Utilizzate le mascherine quando siete in ambienti chiusi o siete con altre persone, mantenete il distanziamento sociale, lavatevi spesso le mani": lo scrive il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, su facebook annunciando le riaperture autorizzate da domani con le linee guida regionali dopo aver pubblicato una ordinanza che disciplina le modalità di apertura.

«Da domani lunedì 18 maggio - scrive - potranno riaprire: negozi, mercati, bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici, tatuatori, alberghi, strutture ricettive all’aria aperta, zoo e campeggi. Da lunedì 25 maggio potranno riaprire: stabilimenti balneari e spiagge libere, palestre, piscine, centri sportivi, musei, biblioteche, archivi».

Resta in vigore sino al 2 giugno 2020 l’obbligo di quarantena di 14 giorni per tutte le persone che rientrano in Puglia da altre regioni, per soggiornare continuativamente nel proprio domicilio abitazione o residenza, e l’obbligo di comunicarlo immediatamente compilando il modulo sul portale della Regione Puglia o al proprio medico o all’operatore di sanità pubblica.