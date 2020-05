Puglia, dati sempre bassi: 10 casi in un giorno (7 nel Barese) a una settimana dall'avvio della Fase 2. Altri 5 decessi

Meno dell'1% di positivi su 1.755 tamponi: il bollettino Covid della Regione Puglia fa tirare un sospiro di sollievo a poco più di una settimana dall'allentamento delle misure del lockdown anche se i prossimi sette giorni saranno determinanti per decidere se allentare sempre più la morsa oppure ritornare alle chiusure in caso di picchi di contagi. Dunque, i dieci casi di oggi (7 nella provincia di Bari, e uno rispettivamente in quelle di Brindisi, Foggia e Taranto) portano a 4.337 il numero totale dei contagiati in Puglia.

La popolazione ci casi è così suddivisa per territori: 1.427 nella Provincia di Bari, 381 in quella Bat, 606 a Brindisi, 1.117 Foggia, 505 Lecce, 272 Taranto (28 attribuiti a residenti fuori regione, 1 per il quale è in corso l'attribuzione della relativa provincia).

Per quanto riguarda i morti, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5 decessi (2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Bat, 1 in provincia di Foggia) che portano complessivamente a 456 il numero delle vittime.

La situazione attuale dell'emergenza Coronavirus registra altresì 1.460 pazienti guariti e 2.421 casi attualmente positivi, di cui 1666 in isolamento domiciliare e 365 ricoverati in ospedale.